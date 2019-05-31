عيسى المرزوق يكشف عن مفاجأته للجمهور: “أوووف”

متابعة بتجــــــــــرد: يستعد النجم الكويتي عيسى المرزوق لطرح أغنية جديدة بمثابة هدية للجمهور مع حلول عيد الفطر المبارك.

وكشف عيسى المرزوق عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي عن اسم الأغنية “أوووف”، وهي من ألحانه، كلمات عذبي الدبيس وتوزيع علي المتروك.

ومن المقرر أن يحتفل عيسى بعيد الفطر مع الجمهور ضمن فعاليات حفلات “هلا بالخليج” التي تطلقها دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي في السادس من يونيو المقبل بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

تجدر الإشارة إلى أن عيسى المرزوق طرح منذ فترة قصيرة، أغنية جديدة بعنوان “باي باي” من كلمات جبار، ألحان علي صابر وتوزيع محمد الشطي وحققت رواجًا واسعًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى.