كودي لي.. شاب مكفوف يعاني من التوحّد يشعل مسرح America’s Got Talent

متابعة بتجـــــــــــرد: أشعل الشاب كودي لي، 22 عاماً، المكفوف والذي يعاني من التوحد مسرح “America’s Got Talent” بحلقته الاولى.
وفي التفاصيل، حصل كودي لي على البازر الذهبي الذي يخوله الإنتقال مباشرةً إلى المرحلة النهائية في لاس فيغاس.
ويظهر كودي لي في الفيديو الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي وهو برفقة والدته على المسرح.
وشرحت والدته عن حالته للجنة التحكيم والجمهور ليقدم بعدها عرضاً خيالياً أبكى الحضور.
وفور انتهاء لجنة التحكيم من إعطاء رأيها بموهبته، أعطته الممثلة غابرييل يونيون البازر الذهبي.
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