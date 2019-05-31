أحلام تُشارك متابعيها فرحتها بابنها فاهد

متابعة بتجـــــــــــرد: أثارت النجمة الاماراتية أحلام ضجة كبيرة عبر انستغرام بعدما نشرت فيديو لزوجها مبارك الهاجري وهو يُعلن تخرج ابنهما فاهد.

وفي التفاصيل، فقد أعلن الهاجري نيل ابنه الشهادة مُهنئاً إياه الأمر الذي جعل الأخير يشكر والده على الدعم المادي والمعنوي.

وقد نشرت أحلام الفيديو وعلّقت عليها بالقول “يا عمري انت يا حبيبي مبارك الله يطول بعمرك ويخليك لنا ومبروك يا عمري وروحي فاهد بيض الله وجهك مثل ما بيضت وجوهنا أنا وأبوك وجبت الشهاده اللي ترفع الراس والشكر لله وللاساتذة والمدراء الأفاضل اللي كانوا وراء نجاحك وربي يتمم عليك النجاح والسعادة والله يوفقك يا حبيبي يا قطعة من قلبي هذا أهم استثمار في الحياة الحمد لله الفال لكم ولعيالكم يارب”.

الجدير ذكره، أن الفيديو نال ردود فعل إيجابية كثيرة بين رواد الانترنت وشوهد أكثر من 290 ألف مرّة.