فلّة الجزائرية تُثير الجدل بظهورها في الفستان الأبيض

متابعة بتجـــــــــرد: أثارت النجمة فلّة الجزائرية ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت صورة غريبة لها عبر حسابها الرسمي على انستجرام. وفي التفاصيل، فقد صدمت النجمة الشهيرة متابعيها بصورة ظهرت فيها مرتدية فستاناً ضيقاً أبيض اللون ومستلقيةً على الأريكة، متمنية لمتابعيها إفطاراً شهياً. وأرفقت فلّة الصورة بالتعليق التالي “تقبل الله صيامكم قيامكم ودعواتكم”. وعلّق بعض رواد الانترنت على طريقة جلوس فلّة في الصورة التي اعتبرها البعض غير مناسبة لشهر رمضان.

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