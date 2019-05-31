هل تعرّض حسن الشافعي لسرقة حسابه؟

متابعة بتجــــــــــرد: دون سابق إنذار، حُذفت جميع الصور عن حساب الموزّع الموسيقي حسن الشافعي على تطبيق الصور إنستجرام. وسرعان ما أشار محبوه إلى أن إختفاء الصور عن حساب الشافعي سببه تعرّض الأخير للسرقة والإختراق. تجدر الإشارة الى أن أكثر من 3 مليون ناشطٍ يتابعون حساب حسن الشافعي على إنستغرام.

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