سهيلة بن لشهب تعلن هذا الخبر

May 31, 2019
أعلنت النجمة الجزائرية سهيلة بن لشهب أن الإعلامي اللبناني زكريا فحام هو مستشارها الإعلامي رسميًا، وذلك أثناء تواجدها بمطعم حارتنا بعد انتهاء حلقتها معه ببرنامج إفطار مع ستار في إسطنبول.
وعبرت سهيلة عن سعادتها بالتعاون مع فحام كمستشار إعلامي لها.
ومن جانبه، قال فحام أنه فخور كونه مستشار سهيلة الإعلامي، مؤكدًا على أنها موهبة تستحق الدعم والمساندة.
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