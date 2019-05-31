May 31, 2019
بأسلوب جديد وأفكار قريبة من الواقع إستطاع كل من الكاتب ايلي مكرزل والمخرج جو سلوان دون دعم شركات الإنتاج إيصال رسالة إنسانية وإجتماعية مهمة بحلقات قصيرة ومواضع مختلفة، حيث أطل علينا أسبوعياً كل من ريتا أبو نهرا، شيمان حدشيتي، كارلوس أبو نهرا وسينتيا بشير عبر مواقع التواصل الإجتماعي حاملين مشاعر ومشاكل يمر بها كل شخص منا في حياته.
بعد أن تعرفنا على لولا في الحلقة الأولى وعايشنا معها ومع كل شخصية قابلتها أسبوعياً الحزن والوجع.
جاءت الحلقة الأخيرة صادمت وبعيدة عن كل التوقعات فعشنا في هذه الحلقة وجعها وحزنها.
لولا الصحافية اللتي حملت مشاكل الناس وهمومها، كانت بأمس الحاجة لمن يسمع لها فبحثت في كل من قابلتهم على الأمان، على من يخفف عنها وطأة مشاكلها وهمومها.
بعد المخدرات، التنمر والدعارة جاءت حلقة مرض السرطان حاملة معها كم هائل من المشاعر والأحاسيس، حاملة معها وجع يعيشه كل شخص منا.
لمشاهدة الحلقة الأخيرة
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- مسلسل “لولا” يطوي صفحته الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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