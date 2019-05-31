بالفيديو- مسلسل “لولا” يطوي صفحته الأخيرة

بأسلوب جديد وأفكار قريبة من الواقع إستطاع كل من الكاتب ايلي مكرزل والمخرج جو سلوان دون دعم شركات الإنتاج إيصال رسالة إنسانية وإجتماعية مهمة بحلقات قصيرة ومواضع مختلفة، حيث أطل علينا أسبوعياً كل من ريتا أبو نهرا، شيمان حدشيتي، كارلوس أبو نهرا وسينتيا بشير عبر مواقع التواصل الإجتماعي حاملين مشاعر ومشاكل يمر بها كل شخص منا في حياته.

بعد أن تعرفنا على لولا في الحلقة الأولى وعايشنا معها ومع كل شخصية قابلتها أسبوعياً الحزن والوجع.

جاءت الحلقة الأخيرة صادمت وبعيدة عن كل التوقعات فعشنا في هذه الحلقة وجعها وحزنها.

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لولا الصحافية اللتي حملت مشاكل الناس وهمومها، كانت بأمس الحاجة لمن يسمع لها فبحثت في كل من قابلتهم على الأمان، على من يخفف عنها وطأة مشاكلها وهمومها.

بعد المخدرات، التنمر والدعارة جاءت حلقة مرض السرطان حاملة معها كم هائل من المشاعر والأحاسيس، حاملة معها وجع يعيشه كل شخص منا.

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