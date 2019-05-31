غبريال عبد النور رنّم في بكركي بحضور الكاردينال الراعي

برعاية وحضور صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الكلّي الطّوبى.. قدّم الفنان غبريال عبد النور أمسية بعنوان “مريم عبر الطقوس” مع نخبة من الموسيقيين وبمشاركة كورال ثانوية الراهبات الأنطونيات – مار ضومط – رومية في الكنيسة الخارجية للصرح البطريركي – بكركي، بحضور رسمي وديني وعسكري وثقافي وفني وإعلامي حاشد.

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برنامج الأمسية تضمن أعمالا من الطقوس الآرامية والبيزنطية والسريانية بالإضافة إلى تراتيل عالمية باللاتينية واليونانية والإيطالية والفرنسية، وإطلاق ترنيمة “مريم” شعر باسمة بطولي، ألحان غبريال عبد النور، بالإضافة إلى “شركة ومحبة” المهداة إلى صاحب الرعاية، كلمات الشاعر الراحل الياس ناصر، ألحان غبريال عبد النور.

وقد تميز البرنامج الذي تولت تقديمه الإعلامية باتريسيا سماحة، برحلة موسيقية مشرقية لتعبر حدود العالمية لمؤلفين موسيقيين أمثال شوبرت وفرنشيسكو دورانتي وغيرهم..

وفي الختام، ألقى الكاردينال الراعي كلمة نوّه خلالها بصوت عبد النور الذي سبق وسمعه في اكثر من مناسبة في لبنان وروما، وببرنامج الأمسية الغنيّ بطقوسه، والأقرب إلى الصلاة والتأمل والخشوع. ومن جهته، قدّم الفنان عبد النور لصاحب النيافة لوحة عن السيدة العذراء، رسمها خصيصا لهذه المناسبة الفنان التشكيلي الياس حنا.