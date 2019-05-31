شكرا لقرائتكم تعرف على حقيقة الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أزمة صحية تعرضت لها الفنانة المصرية رجاء الجداوي، بعد عودتها إلى القاهرة قادمة من دبي، ما استلزم دخولها إلى أحد المستشفيات من أجل الوقوف إلى حقيقة الحالة الصحية لها.

ذلك الأمر الذي تسبب في خروج العديد من الأقاويل حول ما تعانيه الفنانة المصرية، حيث قيل إنها تعاني من ارتفاع بضغط الدم وصداع وهو ما يستلزم الراحلة وإجراء بعض الفحوصات.

فيما ذكرت تقارير أخرى أن الفنانة المصرية، التي قدمت على مدار تاريخها أكثر من 300 عمل فني، أصيبت بالجلطة ما تسبب في قلق جمهورها ومحبيها.

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إلا أن نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي أكد في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" أن حالة الفنانة رجاء الجداوي في تحسن كبير، وأنه لم يتوجه إلى زيارتها في المستشفى بعدما أبلغوه بأن الأمر بسيط للغاية.

ونفى نقيب الممثلين ما تردد عن إصابة الفنانة المصرية بالجلطة، مشيرا إلى كونها ستغادر المستشفى في خلال ساعات حسبما تم التأكيد له.

وتتواجد الفنانة رجاء الجداوي في أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين، حيث حرص أكثر من فنان على زيارتها من أجل الاطمئنان عليها.