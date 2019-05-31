شكرا لقرائتكم خبر عن أسد الغابة طلع قطة.. جون سنو قتل أم التنانين ونكد على الجمهور بنهاية بايخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أن كيت هارينجتون "جون سنو" أغضب الجمهور بقتله أم التنانين في مسلسل Game of thrones وظهوره بمظهر الرجل القوي الذي لا يقهر في المسلسل، إلا أنه فيما يبدو "أسد الغابة طلع قطة"، خاصة بعدما نشرت المواقع العالمية دخوله إلى أحد المصحات في ولاية كونيتيكت بتكلفة شهرية تصل إلى 95 ألف جنيه استرليني، وذلك للعلاج من الضغوط والإجهاد والكحول واستعادة توازنه النفسي بعد تحوله من فنان غير معروف إلى نجم مشهور.

وذكر موقع الديلي ميل أن هارينجتون يبدو أن ضغوط العمل والشهرة اصابته بشكل كبير خاصة مع رصده في احدى البارات وهو في حالة سكر ويثير المشكلات بسبب حالة السكر التامة التي وصل اليها، مما أدى إلى طرده إلى خارج البار بعدما افتعل المشكلات.

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وشهدت الحلقة الأخيرة من GOT مقتل دينريس تايجريان على يد "جون سنو"، بعد إبادتها لعشرات الآلاف من أرواح الأطفال والنساء والرجال الأبرياء فى الكينجيز لاندينج بعد اجتياحها بالتنين وجيوش الانساليد والدوثراكى، وتتويج "بران ستارك" ملكا للممالك الستة، وسانسا ملكة للشمال، وإعادة "جون سنو" إلى الحراسة الليلية.

وأسدل الستار على مسلسل Game Of Thrones الذى بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه ، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.