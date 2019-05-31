"الشناوي" يكشف كواليس مقلب "رامز في الشلال" وعلاقة جومانا مراد بعمليات تجميل.. تصريحات نجوم "الفن×أس

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منى الموجي:

تتنافس البرامج التليفزيونية لاستضافة أشهر نجوم ونجمات الفن، للحديث عن أمور شخصية وفنية، تضمن الخروج بتصريحات جريئة، وفي السباق الرمضاني، تظهر البرامج التي تركز على مشاكل مختلفة في حياة الفنانين، وتطلب منهم الرد على ما أثير عنهم. ويستعرض "الخليج 365" أبرز 7 تصريحات لأهل الفن في البرامج خلال الأسبوع الماضي "علاقة جومانا مراد بعمليات التجميل، وحسام حبيب يوجه رسالة لشيرين عبدالوهاب، وقصة أول لقاء جمع لطيفة ببليغ حمدي، وجورج وسوف يهاجم برامج اكتشاف المواهب الغنائية،.."، وغيرها من التصريحات التي نستعرض أبرزها في السطور التالية..

جومانا مراد

قدمت الفنانة جومانا مراد أثناء حلولها ضيفة على برنامج "تفاعلكم" المعروض على قناة العربية، نصيحة لكل امرأة وهي "حبي نفسك"، واختارت فيلمها "كباريه" ليكون أهم أعمالها السينمائية، ومسلسل "الخيط الأبيض" ليكون الأهم تليفزيونيًا، وكشفت عن خضوعها لعملية تجميل في أنفها لم تنجح بالصورة التي تمنتها، مشيرة إلى أنها تفكر في تكرارها، وردا على أنها اعتنقت الإسلام مؤخرًا قالت "انا مسلمة منذ الولادة والحمد لله".

حسام حبيب

استضافت المذيعة عايشة عثمان في برنامجها "عايشة شو" الفنان حسام حبيب، وتحدث عن زوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب، وقال "شيرين طلعت في برنامج قريب واتكلمت عني كلام اتفاجئت بيه، وعايز أقولك يوم الحلقة دي كنا متخانقين خناقة كبيرة من أكبر الخناقات".

وأضاف لم أحضر تصوير الحلقة كنت خارج البلاتوه، ولم أعرف ماذا قالت فيها وشاهدتها مثل أي مشاهد، ووجدتها تقول "خايفة أخسره"، متابعًا "خلتني أعيط بالدموع إن فيه حد بيحبني كده وخايف يخسرني، عايز أقولها أنا مكنتش عارف إني ممكن أوصل لدرجة حب لبني آدم غير أمي للدرجة دي من الحب وأحب أشوفه فعلًا أحسن مني، كنت متخيل إن الإحساس ده هيكون لعيالي بس شيرين بحس إنها بنتي وبقولها أنا اللي خايف إنك تبعدي عني".

لطيفة

حكت لطيفة في برنامج "عايشة شو" كواليس لقائها الأول بالموسيقار بليغ حمدي، وقالت إنه نصحها بأن تحب الحياة، وتابعت "شبه أغمى عليا، كنا جايين في إجازة نص السنة عزمنا ابن الموسيقار محمد عبدالدوهاب وكنت مطربة ناشئة في تونس، وعزموا أستاذ بليغ من غير ما يقولولي واتخضيت".

وأضافت "قالي سمعت إنك بتغني وصوتك حلو وطلب يسمع صوتي، أول ما روحت كلمت كل الناس أنا شفت بليغ حمدي، ونصحني على الهواء في باريس بألا أتعامل مع الناس بطيبة زائدة".

رامي عياش

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قال الفنان اللبناني رامي عياش في برنامج "عايشة شو": "عُرض عليّ رسميًا أتولى منصب وزير في لبنان، واعتذرت لأن ما بقدر أكون حاليا وزير، لارتباطي بعقود كثيرة في المستقبل مسلسلات وحفلات وألبومات، والوزير ما بيقدر يعمل كل ده وشايف إن ده مش في الوقت المناسب".

جورج وسوف

وصف الفنان جورج وسوف برامج اكتشاف المواهب بأنها برامج تجارية، وأضاف في حواره مع "عايشة شو": "برامج مأخوذة من برامج أجنبية"، منتقدًا عدم اهتمامها بالمواهب التي تنجح مع نهاية كل موسم.

وتابع "لازم العالم يشوفوه ويعملوله أغاني وإنتاج حلو"، مؤكدًا أنه لا يرفض المشاركة فيها ولكن سيقبل بشرط أن يتعهد القائمون عليها بالاهتمام بالموهبة من الألف إلى الياء.

ليلى غفران

قالت الفنانة ليلى غفران في برنامج "شيخ الحارة"، إنها تعرضت لوعكة صحية رمضان الماضي، وكشفت تفاصيلها.

وأوضحت "دخلت العناية المركزة، كنت عمري ما قست ضغط بكتير بعمل تحاليل لو داخلة أعمل عملية عمري ما أخدت بالي من الحاجات دي، مرة واحدة وقعت أغمى عليا دخلت المستشفى ضغطي 210 واكتشف الأطباء إصابتي بذبحة صدرية وتصلب شرايين كان صعبا جدًا، كان تراكمات أنا من الناس اللي بخللي جوايا وبشيل لا أعبر عن انفعالاتي حتى لو حد زعلني بنسى بسرعة، لو منستش بخليها جوايا".

طارق الشناوي

في برنامج "حروف الجر" المُذاع على محطة نجوم إف إم، قال الناقد طارق الشناوي إنه يرى برامج رامز جلال كلها مقالب، وكان يشعر أن الضيوف على علم بالمقلب، وكشف تفاصيل مشاركته في "رامز في الشلال": "صحفي زميل أعرفه تحدث معي للمشاركة في برنامج للمسابقات وأقنعني بأن البرنامج يهتم باستضافة الشخصيات العامة وليس فقط الفنانين، وتحدثوا معي من رقم إماراتي، واستوقفني أن التصوير في جزيرة بالي بأندونيسيا واستغربت، وكان عندهم إجابات حاضرة، الشركة عندها استثمارات هناك، واكتشفت فعلًا إن التفاصيل مضبوطة".

تابع "بدأت الفقرة الأولى والتانية عادي في لحظة شكيت، ومكنتش متخيل إنها شلال ومبعرفش أعوم"، وعن عدم استكمال الحلقة قال "معرفش ليه معملوش الغوريلا كنت عايز الفقرة دي".