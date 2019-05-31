أحمد كامل يحيى حفلاً غنائياً في ساقية الصاوي يونيو المقبل

يحيى النجم أحمد كامل يوم السبت الموافق 15 يونيو المقبل حفلاً غنائياً على مسرح قاعة النهر في ساقية الصاوي بالزمالك، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً، بسعر تذكرة 80 ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً، بسعر تذكرة 80جنيهاً. يذكر أن الفنان أحمد كامل يستعد لإحياء حفله الأول في محافظة الأقصر على مسرح ملعب نادي المدينة، و من المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة السادسة مساء.

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