بالصور.. وليد منصور يكشف كواليس "كازابلانكا"

كشف المنتج وليد منصور كواليس فيلم العيد "كازابلانكا"، حيث نشر بعض الصور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و علق كاتبا: "كازابلانكا ... العركه ابتديت عيد الفطر بجميع دور العرض في مصرو الوطن العربي تاليف هشام هلال، إخراج ببتر ميمي..تالنت ميديا برودكشن، سنرجي فيلمز ، الطاهر.. انتاج وليد منصور، يوسف الطاهر .. بطوله أمير كرارة، غادة عادل،
يذكر أن أحداث فيلم "كازابلانكا" تدور حول الشخصيات الإجرامية والسلبية المتواجدة داخل منطقة محددة في المجتمع، مع تناولها في إطار أكشن تشويقي.
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