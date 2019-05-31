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بالصور.. وليد منصور يكشف كواليس "كازابلانكا"

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كشف المنتج وليد منصور كواليس فيلم العيد "كازابلانكا"، حيث نشر بعض الصور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و علق كاتبا: "كازابلانكا ... العركه ابتديت عيد الفطر بجميع دور العرض في مصر

و الوطن العربي تاليف هشام هلال، إخراج ببتر ميمي..تالنت ميديا برودكشن، سنرجي فيلمز ، الطاهر.. انتاج وليد منصور، يوسف الطاهر .. بطوله أمير كرارة، غادة عادل،
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عمرو عبدالجليل، إياد نصار، محمود البزاوي، احمد داش، النجمة الكبيرة لبلبة..ضيوف الشرف مصطفي شعبان، نيللي كريم، أحمد فهمي، بيومي فؤاد، أحمد جمال سعيد".

 

يذكر أن أحداث فيلم "كازابلانكا" تدور حول الشخصيات الإجرامية والسلبية المتواجدة داخل منطقة محددة في المجتمع، مع تناولها في إطار أكشن تشويقي.

 

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