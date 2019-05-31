ماذا قال أحمد فلوكس عن دوره في فيلم عيد الفطر الممر

ينتظر النجم أحمد فلوكس عرض فيلمه الجديد "الممر"، المقرر طرحه بدور العرض فى موسم عيد الفطر القادم، والذى يقدم من خلاله شخصية مختلفة، حيث ظهر في كواليس العمل وهو يرتدى ملابس الصاعقة من القوات المسلحة.





وصرح فلوكس بأن الفيلم تدور أحداثه أيام

حرب الاستنزاف وهذا الوقت لم يحضره ولم يعايش الظروف التي مرت بها الشخصية التى يجسدها، ما جعله يتبع تعليمات المخرج الكبير شريف عرفة الذى ساعده كثيرا علي الدخول فى الشخصية، مشيرًاإلى أنه يتوقع أن يكون هذا الفيلم من أهم الأعمال التى تناقش ظروف الحرب، ويفتخر به أحفاده وأبنائه فى المستقبل.





يذكر أن فيلم "الممر"، من ﺇﺧﺮاﺝ شريف عرفة، ﺗﺄﻟﻴﻒ شريف عرفة وأمير طعيمة، بطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، أحمد رزق، أسماء أبو اليزيد، إياد نصار، شريف منير، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى.