ماذا قال أحمد فلوكس عن دوره في فيلم عيد الفطر الممر

ينتظر النجم أحمد فلوكس عرض فيلمه الجديد "الممر"، المقرر طرحه بدور العرض فى موسم عيد الفطر القادم، والذى يقدم من خلاله شخصية مختلفة، حيث ظهر في كواليس العمل وهو يرتدى ملابس الصاعقة من القوات المسلحة.
حرب الاستنزاف وهذا الوقت لم يحضره ولم يعايش الظروف التي مرت بها الشخصية التى يجسدها، ما جعله يتبع تعليمات المخرج الكبير شريف عرفة الذى ساعده كثيرا علي الدخول فى الشخصية، مشيرًا
وصرح فلوكس بأن الفيلم تدور أحداثه أيام
يذكر أن فيلم "الممر"، من ﺇﺧﺮاﺝ شريف عرفة، ﺗﺄﻟﻴﻒ شريف عرفة وأمير طعيمة، بطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، أحمد رزق، أسماء أبو اليزيد، إياد نصار، شريف منير، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى.
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