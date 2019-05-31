خبر سار لعشاق “هاري بوتر”.. طرح 4 قصص جديدة الشهر المقبل

متابعة بتجـــــــــــــرد: هناك الكثير من معجبي سلسلة الأفلام الخيالية “هاري بوتر”، ويصل البعض بحبهم لذلك العالم إلى حد الهوس، ولذلك فمن المتوقع أن يكون الإعلان عن إطلاق 4 كتب جديدة الشهر المقبل، تحديدا في 27 يونيو، نبأً سارا لهم، هذه القصص كُتبت خصيصا لتمنح معجبي الصبي الساحر “فرصة للتعمق في تاريخ السحر الغني”.

بحسب موقع “ديلي ميل” البريطاني، السلسلة الجديدة من القصص تُسمى “هاري بوتر في رحلة…”، وتم اقتباسها من الكتاب المسموع “هاري بوتر: تاريخ من السحر” والذي كان مستوحى من معرض المكتبة البريطانية، لكن “جيه. كيه رولينج”، مؤلفة سلسلة كتب وأفلام هاري بوتر، لن تشارك في القصص الجديدة.

تُنشر القصص الجديدة على هيئة كتب إلكترونية “e-book”، أطلقتها “بوترمور Pottermore”، دار النشر الرقمي لسلسلة روايات “هاري بوتر”، وستكون حول دروس هاري وأصدقائه في مدرسة هوجورتس للسحر والسحرة، وهي تشمل تعليم المواد المقررة عليهم من السحر، والدفاع ضد الفنون المظلمة، الجرع، والأعشاب، وعلم الفلك، ورعاية المخلوقات السحرية.

وقال دار النشر الإلكتروني على موقعه: “سوف نأخذك مرة أخرى للتعرف على الفولكلور التقليدي والسحر في قلب قصص هاري بوتر، استعدوا لخوض أعمق في التاريخ الغني من السحر، وبالإضافة إلى ذلك ستتيح لك الكتب الإلكترونية ميزة إضافة الملاحظات والمخطوطات والرسومات الساحرة كما رأينا سابقا في هاري بوتر”.

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أول كتابين هما “هاري بوتر: رحلة خلال السحر والدفاع ضد الفنون المظلمة” و”هاري بوتر: رحلة خلال علم الجرع والأعشاب” سيتم صدورهما في 27 يونيو.

الكتاب الثالث والرابع، “هاري بوتر: رحلة خلال العرافة وعلم الفلك”، و”هاري بوتر: رحلة خلال رعاية المخلوقات السحرية”، وسيتم صدورهما بعد فترة وجيزة من الكتابين الأولين.

سيتم صدور القصص الأربع باللغات الإنجليزية، والفرنسية، والإيطالية، والألمانية كبداية، وهي متاحة للطلب المسبق على أمازون.