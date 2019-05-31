فيلم وثائقي يكشف علاقة مارادونا بالمافيا الإيطالية.. ولهذا السبب لن يشاهده!

متابعة بتجـــــــــرد: كشف فيلم وثائقي جديد أسرار حياة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية “دييغو مارادونا”، وصلاته بعصابات المخدرات والمافيا الإيطالية التي زودته بالمخدرات والنساء، بحسب ما أفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وعرض الفيلم الذي أخرجه البريطاني آصف كابديا، الحياة الصاخبة والمثيرة للجدل التي عاشها اللاعب في نابولي في إيطاليا، بعد ارتفاع شهرته عندما سجل هدف القرن في دور الثمانية لكأس العالم 1986.

دييغو مارادونا الذي أخفى غشه في مباراة كأس العالم الشهيرة وتسجيله هدفا بيده أخفى سرًا أعمق، وهو أنه كان يتناول الكوكايين في الفترة التي سبقت البطولة في المكسيك، وكشف الفيلم أنه ماردونا كان يبقى بدون تعاطي لمدة ثلاثة أيام قبل المباريات الكبيرة، ويتدرب بجد ليعيد صحته.

بالنسبة إلى شاب يبلغ من العمر 21 عامًا نشأ في واحدة من أسوأ الأحياء الفقيرة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، كان من الصعب مقاومة إغراء الثروات، وبدأت المشاكل بالنسبة للاعب الموهوب عندما انضم إلى العملاق الإسباني برشلونة في صفقة نقل قياسية بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني في عام 1982، قبل أن ينتقل إلى نابولي.

في نابولي تعرف مارادونا على أفراد من عصابة المافيا، وكان صديقًا قوية لعشيرة جوليانو، حيث قام بالتقاط الصور مع أفراد الأسرة وتلقي ساعة رولكس في كل مرة يحضر فيها لأحد المناسبات، وكانت هناك شائعات بأنهم مولوا انتقال مارادونا بـ7 ملايين جنيه إسترليني إلى نابولي ، وهو أمر نفاه رئيس النادي بشدة.

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شارك ماردونا جوليانو السكن في حي فورسيلا، وهو الحي الذي سيطروا عليه، وكان ودودًا مع الأخوين لويجي وكارمين جوليانو الملقب بالأسد، وأخبره الأخير: “أي مشكلة لديك هي مشكلتي أيضًا”، حتى أنهم كانوا يحضرون له المخدرات على صينية.

بعد مباراة نابولي ضد باريس في مارس 1991، تم العثور على آثار للكوكايين في عينة بول مارادونا وتم منعه من اللعب لمدة 15 شهرًا، وفي ذلك الوقت تقريبًا، كانت الشرطة الإيطالية تراقب هاتفه سراً في تحقيق بشأن المخدرات والدعارة، وتم الحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ وترك إيطاليا.

من جهته، لم يدعم مارادونا عرض الفيلم الوثائقي الذي يحمل اسمه، ولم يحضر العرض الأول له، واشتكى من كيفية تصويره، دون رؤيته، وقال: “لن أرى هذا الفيلم”.