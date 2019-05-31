نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 41 دقيقة مضت التعليقات على منزل براد بيت وجينيفر إنستون الفخم معروض للبيع.. تعرف إلى سعره! مغلقة

متابعة بتجــــــــــرد: أفاد موقع “مانشن جلوبال”، بأن العقار الذي أمضى فيه كل من براد بيت وجينيفر أنيستون 3 سنوات، وكان بمثابة عش حبهما قبل طلاقهما في 2006 معروض للبيع مقابل 49 مليون دولار.

وكان الممثلان الشهيران، قد أمضيا ثلاثة سنوات في ترميم المنزل وأضافوا أرضيات رخامية له، وغرفة عرض خاصة وأرضيات خشبية مأخوذة من قصر فرنسي عمره 200 عام، وحوض سباحة وملعب للتنس.

وكانت “أنيستون”، قد اشترت منزلش بيفرلي هيلز الذي تبلغ مساحته 12000 قدما مربعا مقابل 13.1 مليون دولار في عام 2001، وقضت ثلاث سنوات في تجديده، ويحتوي على 4 غرف نوم، ومساحة واسعة في الهواء الطلق.

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وعلى الرغم من أن المبلغ الحقيقي للمنزل يصل إلى 56 مليون دولار، إلا أن وكيل البيع قال مؤخرًا إن السعر كان تقديريًا، وقد تقرر طرح المنزل الذي يقع على بعد 13 ميلاً من مطار لوس أنجلوس، بأقل من 50 مليون دولار.

الجدير بالذكر أنه تم بناء المنزل المكون من أربع غرف نوم في ثلاثينيات القرن العشرين وقد صممه المهندس المعماري والاس نيف لفريدريك مارش وزوجته فلورنس إلدريدج.