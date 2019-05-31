تعرف إلى قائمة الأفلام المشاركة في مهرجان “وجدة” السينمائي

متابعة بتجــــــــــرد: تنعقد الدورة الثامنة للمهرجان المغربي للفيلم بـ”وجدة”، وذلك في الفترة من 11 إلى 15 يونيو 2019، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس.

ويشار إلى أن الدورة الثامنة يترأسها الناقد والأستاذ الجامعي وأحد رموز السينما الجزائرية أحمد البجاوي، إلى جانب عضوية كل من السيناريست والمخرج والمنتج المغربي حسن بنجلون، والمخرجة والمنتجة التونسية سلمى بكار، والباحثة والسوسيولوجية المغربية عائشة بلعربي، والمخرج الموريتاني عبد الرحمان لاهي.

وتكرم الدورة الثامنة للمهرجان في حفلي الافتتاح والختام، كلا من المخرج الجزائري رشيد بوشارب، والممثلة التونسية فاطمة بن سعيدان، والمخرج المغربي كمال كمال، والممثل المصري شريف منير، والمخرج المغربي سعيد الشرايبي، والمخرج والممثل المغربي محمد بنقدور.

وستكون من مميزات الدورة الثامنة بلا شك الندوات الثلاث التي ستعالج قضايا هامة، بحضور لفيف من المختصين في المجالات المطروحة.

ويدور محور الندوة الأولى المنظمة بشراكة مع جامعة محمد الأول بقاعة نداء السلام، حول تأثير المرأة في السينما المغاربية ويشارك فيها كل من عفاف زايد، جواد سرغيني، سعد الشرايبي، باترسيا كاي، سلمى بكار، عائشة بلعربي، خليل دامون.

وتقام الندوة الثانية تحت عنوان: “سينما الشتات وجاذبية السينما”، ويشارك في النقاش كل من نادية مفلاح، رشيد بوشارب، بدر مقري.

وتعالج الندوة الثالثة موضوع العلاقة بين السياحة والثقافة، ويشارك في النقاش كل من رشيد دحماز، رشيد نعيم، جمال السنوسي، سعيد أندام وسعاد حسين.

وجاء برنامج الأفلام المشاركة كالتالي:

12 يونيو 2019 بمسرح محمد السادس

فيلم سليمة من إخراج مو دباني (فيلم محلي خارج المسابقة).

الفيلم القصير “الإخوان” للمخرجة التونسية مريم جبور.

الفيلم القصير “سودة” للمخرجة الموريطانية آمال سعد بوح.

الفيلم الطويل “عرفان” للمخرج الجزائري سليم حامدي.

الفيلم القصير “أغنية البجعة” للمخرج المغربي يزيد القادري.

الفيلم القصير “نقطة صفر” للمخرج الجزائري نسيم بومايزة.

الفيلم الطويل “ولولة الروح” من إخراج المغربي عبد الإلاه الجوهري.

13 يونيو 2019 بمسرح محمد السادس

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فيلم “نحو المجهول” للمخرج بلال طويل ( فيلم محلي خارج المسابقة).

الفيلم القصير “سينابس” من إخراج الجزائري نوردين الزروقي.

الفيلم القصير “حورية” للمخرج المغربي أسامة عزي.

الفيلم الطويل “صوت الملائكة” للمخرج الجزائري كمال يعيش.

الفيلم القصير “يسار يمين” للمخرج التونسي مطيع دريدي.

الفيلم القصير “قلق” للمخرج المغربي علي بن جلون.

الفيلم الطويل “طفح الكيل” للمخرج المغربي محسن بصري.

14 يونيو 2019 بمسرح السادس

فيلم “فلاش باك” من إخراج لخضر حمداوي ( فيلم محلي خارج المسابقة).

الفيلم القصير “هدي هي” للمخرج الجزائري يوسف محساس.

الفيلم القصير “مرشحون للانتحار” للمخرج المغربي حمزة عاطفي.

الفيلم الطويل “فتوى” للمخرج التونسي محمود بن محمود.

الفيلم القصير “فيلسوف” للمخرج المغربي عبد اللطيف فضيل.

الفيلم القصير “02 جانفي” للمخرجة التونسية صفاء غالي.

الفيلم الطويل “بورتوفارينا” للمخرج التونسي إبراهيم لطايف.