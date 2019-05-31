شركة بوكيمون تزف خبرًا سارًا لمحبيها

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت شركة بوكيمون أنها تتعاون مع شركة متخصصة في تنسيق حفلات الزفاف في اليابان لتنظيم احتفالات تحمل طابعاً خاصاً فيه شخصيات الشركة الشهيرة.

ولفتت كل من شركة بوكيمون وشركة ESCRIT الخاصة بتنسيق حفلات الزفاف الى أنهما قامتا مؤخراً بتنفيذ أول حفل زفاف رسمي ومرخّص يحمل طابع البوكيمون، مع اثنين من الشخصيات الخاصة بجلب الحظ أو ما يُعرف بـ mascots على شكل شخصية بيكاتشو بملابس خاصة بالعروس والعريس.

وقد نشرت شركة بوكيمون صوراً من حفل الزفاف أظهرت الأطعمة الخاصة بطابع الزفاف ومن بينها كعكة الحلوى.

واللافت أيضاً أن حزمة طابع الزفاف هذه، تتضمن شهادة زواج محملة بصور بوكيمون.