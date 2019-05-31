متابعة بتجــــــــــرد: اجتاحت صور لرضيعة مواقع التواصل الاجتماعي بسبب شبهها للاعب كرة القدم الإنكليزي دايفيد بيكهام. وفي التفاصيل، ولدت الطفلة البريطانية دايزي إيفانز مع شعر طويل وداكن ذي خصل شقراء. فقد أصيب والداها شارلوت ولويس بالذهول عند رؤيتها، وقالت شارلوت إن دايزي كانت حديث المستشفى. وشبه رواد مواقع التواصل الاجتماعي دايزي إلى دايفيد بيكهام الذي اشتهر بقصة الشعر عينها.

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كانت هذه تفاصيل خبر رضيعة شبيهة دايفيد بيكهام.. إليكم الصور التي اجتاحت الإنترنت! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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