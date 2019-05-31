أمل عرفة تردّ على الشتائم بإعتذار

متابعة بتجـــــــــــرد: إنهالت الرسائل والشتائم على حساب الممثلة السورية أمل عرفة بعد عرض حلقة من مسلسلها “كونتاك” صنّفها الجمهور كحلقة ساخرة من ضحايا الهجوم الكيميائي الّذي طال المدنيين في سوريا.

فسارعت أمل عرفة إلى تقديم الإعتذار في منشورٍ عبر حسابها الخاص بتطبيق الصور إنستغرام، كتبت فيه: “أعتذر لأي سوري فتحنا له جرحًا أو ألمًا بحلقة البارحة من مسلسل كونتاك، وصلتني رسائلكم وقرأتها، ولن أنشرها ليس لما تحتويه من شتائم، بل لأنها تحمل أوجاعًا وآلامًا لم أخلق للحظة كي أستهين بها”.

وتابعت أمل عرفة قائلةً “أكرر اعتذاري وأعيد: قدم أصغر طفل سوري بسياسات الكون، ومن دمشق وليس خارجها”.

وبرّرت أمل عرفة ما حصل بالقول “لو أننا كممثلين عرفنا كيف سيتم مونتاج هذه اللوحة، وربط الأحداث ببعضها على هذا الشكل، لكنا طالبنا بعدم عرضها من الأساس، أعتقد أنه كان من حق الألم السوري أن تحذف هذه اللوحة جملةً وتفصيلًا، حفاظًا على مشاعر السوريين أينما كانوا وكيفما كانت مواقفهم”.

وختمت “كان المقصود بها البعض ممن تلاعبوا بتزييف الحقائق.. وليس الاستهزاء لثانية من الموت أو من الفواجع التي ألمت بالكثيرين، أنا فقدت شهداء من عائلتي وأعرف ما تعني هذه الكلمة”.