بريانكا تشوبرا تنهي شائعة غضبها من ميجان بزيارة مولودها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرت الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا زيارة لصديقتها ميجان ماركل زوجة الأمير هاري في قصرهما ببريطانيا لرؤية طفلهما "آرتشي" وتقديم الهدايا له.

وقدمت بريانكا وزوجها نيك جوناس العديد من المجوهرات لميجان وطفلها الصغير، مما يثبت عدم صحة الشائعة التي ترددت حول غضبها من ميجان بسبب تخلفها عن حضور زفافها الذي أُقيم في ديسمبر/كانون الأول.

وظلت الشائعة تتردد بين وسائل الإعلام المختلفة حتى بعدما نفتها بريانكا في أحد الأحاديث الصحفية.

وحظيت بريانكا بمشاركة متميزة في مهرجان كان السينمائي، وتوجهت إلى إثيوبيا كسفيرة للنوايا الحسنة لزيارة الأطفال اللاجئين، ثم عادت إلى مومباي من أجل إنهاء بعض المشاهد الخاصة بفيلمها القادم "السماء الوردية" الذي يشاركها بطولته فرحان أخطار ومن إخراج تشونالي بوس.