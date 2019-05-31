هوليوود تهدد بمقاطعة جورجيا اعتراضا على قانون الإجهاض

هددت استوديوهات عدة في هوليوود منها "وورنر ميديا" و"سوني بيكتشرز" و"إن بي سي يونيفيرسال"، الخميس، بوقف إنتاجاتها في ولاية جورجيا الأمريكية في حال سريان قانون الإجهاض في الولاية.

وقالت شركة "وورنر ميديا" التي تشمل "إتش بي أو" و"تورنر" و"وورنر براذرز"، في بيان: "سنراقب الوضع عن كثب، وإذا أقر القانون الجديد سنفكر في مكان آخر غير جورجيا".

وأضافت: "كما هي الحال دائما، سنعمل بشكل وثيق مع شركائنا لتحديد كيفية تصوير أي مشروع جديد ومكانه".

وأقرت جورجيا أخيرا قانونا يحظر عمليات الإجهاض منذ اللحظة التي يمكن فيها رصد خفقات قلب الجنين، أي في الأسبوع الـ6 من الحمل تقريبا، وهي مرحلة تكون خلالها نساء كثيرات غير مدركات بأنهن حوامل.

وحذرت أيضا شركات "إن بي سي يونيفيرسال" و"سوني بيكتشرز" و"إيه إم سي نتووركس" من أنه في حال سريان هذا القانون الذي يحظر الإجهاض، ستعيد النظر في اختياراتها لمواقع تصوير إنتاجاتها المقبلة.

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وأوضحت "إن بي سي يونيفيرسال": "نتوقع أن تواجه مشاريع قوانين الإجهاض الجديدة في ولايات مختلفة منازعات قانونية ولن تدخل حيز التنفيذ فيما العملية مستمرة في المحكمة".

وأضافت: "إذا مرر أي من هذه القوانين، سيؤثر ذلك بشدة على قراراتنا في ما يتعلق بأماكن تصوير مشاريعنا المستقبلية".

وقال ناطق باسم "سوني" إن الشركة ستراقب المنازعات القانونية المتعلقة بقانون الإجهاض وتتصرف وفقا لذلك.

وأكد: "سنراقب تلك العملية مع التشاور الوثيق مع كل الجهات المعنية في عملية الإنتاج، ونحن ندرس خيارات الإنتاج المستقبلية".

وكانت "نتفليكس" أول استوديو رئيسي ينتقد قانون الإجهاض هذا، قائلة "إنه في حال دخوله حيز التنفيذ سنعيد التفكير في استثمارنا في جورجيا".

ونجحت جورجيا، خلال السنوات الأخيرة، في استقطاب الكثير من المنتجين لتصوير الأفلام على أراضيها بفضل حوافزها الضريبية الكبيرة، ومن بين هذه الجهات الإنتاجية شركة مارفل "بلاك بانثر" و"أفنجرز: إنفينيتي وور" و"أفنجرز: إندجيم".

وإذا قرر صناع الأفلام والمسلسلات تجاهل جورجيا كموقع لتصوير ستكون ضربة كبيرة لهذه الولاية التي صور فيها العام الماضي أكثر من 450 إنتاجا ودرت عليها عائدات بمليارات الدولارات.