أحلام ستُغني في السعودية بعيد الفطر.. بماذا وعدتْ جمهورها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت المطربة الإماراتية أحلام، عن إحيائها حفلًا غنائيًا في المملكة العربية السعودية، للمرة الثالثة بمناسبة عيد الفطر المبارك، موضحةً أنه سيُقام يوم السبت 8 يونيو المقبل، في مدينة جدة.

وشاركت المطربة الإماراتية، متابعيها عبر ”إنستغرام“، و"تويتر"، صورة لها، وأرفقتها بتعليق أكّدت فيه أنها تنتظر جمهورها الكبير، مشيرة إلى فتح باب حجوزات التذاكر قريبًا.

ووعدت أحلام، الجمهور السعودي بإحياء ليلة تاريخية، تليق بهم إلا أنها لم تُعلن عن مكان استضافة الحفل، ومن المنتظر أن تُطرب جمهورها بباقة من أجمل أغانيها.

وكتبت المطربة الإماراتية أحلام: "أنتظركم جمهوري الكبير الأسبوع المقبل يوم السبت في جدة، بتاريخ 8 من شهر يونيو رابع أيام العيد بإذن الله وأوعدكم بحفل يليق بجمهوري، قريبًا تفتح أبواب الحجوزات انتظرونا".

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وكانت المطربة الإماراتية أحلام، قد أحيت حفلين في السعودية يومي 21 و22 آذار/ مارس الماضي، وتم تخصيصهما للعائلات في الرياض.

وتُكثّف المملكة العربية السعودية، خلال عيد الفطر، نشاطها الفني، إذْ تحتضن عددًا من الحفلات الغنائية في مُدن المملكة، وتنظّم روتانا 7 حفلات يحييها 13 مطربًا عربيًا.