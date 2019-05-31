أمينة وأمير يزبك في "كليب" جديد باللهجة اللبنانية

أطلقت المطربة أمينة كليبها الجديد "اخلع" الذي تقدمه مع المطرب أمير يزبك باللهجة اللبنانية، على اليوتيوب، بعد انتهاء عمليات المونتاج والتجهيز التي تمت خلال شهر تقريبًا قبل عرضه، مؤكدة سعادتها بخروج هذا العمل إلى النور، بعد عامين وأكثر من العمل عليه.

من جانبها، قالت أمينة إنها تقابلت منذ عامين مع أمير في بيروت خلال استضافتها في أحد البرامج التليفزيونية وبدأت الاتصالات بينهما بأن يجمعهما مشروع غنائي، وظلت رحلة البحث مستمرة حول موضوع المشروع وشكله، حتى قدم لهما إيلي حنا كلمات أغنية "اخلع" التي أعجبتنا وقمنا بتسجيلها منذ 6 أشهر، حيث سافرت إلي بيروت وانتهينا من تصويرها بعد أن قام أحمد بركات بتلحينها ووزعها ماجد طاهر وقام بعمل الإيقاعات الخاصة بها طوني عنقة، وتم تسجيلها في ستوديو إيلي سابا، وتم تصويرها مع المخرج إدوار بشعلاني.

وأشارت أمينة إلى سعادتها بهذه التجربة، خاصة أنها المرة الثانية التي تغني فيها باللهجة اللبنانية بعد أن قدمت كليب "بلدنا" مع هشام الحاج منذ فترة وحصلت بسببه علي جائزة الموريكس دور كأحسن أغنية عربية.

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وعلى الجانب الآخر تستعد أمينة لعدد من المشاريع الغنائية التي ستعد مفاجأة لجمهورها والتي سيتم إعلانها خلال الفترة القادمة، خاصة بعد النجاح الذي حققه البومها الجديد "اللي راحوا" ويضم 10 أغنيات منها "سيدي، في شرع مين، عاش يا وحش، السهرة ولعانة، صاحبتي"، وتعاونت فيه أمينة مع عدد كبير من الملحنين والشعراء ومنهم محمد رحيم، محمد يحيي، مدين، ملاك عادل، وغيرهم.

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