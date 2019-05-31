الفنان محمد رمضان يعود للجزء الثاني من"الكنز" بـ5 شخصيات

يعود الفنان محمد رمضان في الجزء الثاني من فيلم "الكنز" لتقديم شخصية علي الزيبق، وكما اعتاد في الكثير من أعماله، يؤدي رمضان أيضًا خلال أحداث الفيلم شخصيتين إضافيتين، وهما شخصيتان يتنكر داخلهما للهروب من مقدم الدرك الذي يبحث عنه، وبذلك يصل مجموع الشخصيات التي يؤديها رمضان داخل فيلم الكنز إلى 5 شخصيات، بعد ظهوره بـ 3 شخصيات خلال أحداث الجزء الأول من الفيلم.

وبذلك يكون فيلم "الكنز" الذي ينطلق في دور العرض قريباً، هو سابع عمل فني يقدم فيه رمضان أدوارًا متعددة ضمن العمل ذاته، بعد مسلسلات "الأسطورة، نسر الصعيد وأخيرًا زلزال" وأفلام "آخر ديك في مصر، الديزل والكنز(الحقيقة والخيال)".

وأدى رمضان في الجزء الأول من الكنز 3 شخصيات هم حسن راس الغول مقدم درك مصر الذي يقف مع الشعب ضد الضرائب التي يفرضها السلطان العثماني وهو ما يتسبب في مقتله بعد مخطط من صلاح الكلبي، ودور علي الزيبق ابن راس الغول الذي يتعاون مع الشطار لأخذ ثأر والده ولكن ينتهي به الأمر على حبل المشنقة الذي يفلت منه في اللحظة الأخيرة، وأخيرا تنكره في هيئة العراف الجالس في السوق لمقابلة حبيبته زينب التي تفرض عليها رقابة حُراس والدها.

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"الكنز" إخراج وقصة سينمائية لـشريف عرفة، وقام بكتابة السيناريو والحوار عبد الرحيم كمال، ويضم عددًا ضخمًا من النجوم في مقدمتهم محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، روبي، أمينة خليل، سوسن بدر، هاني عادل، هيثم أحمد زكي، أحمد مالك، أحمد حاتم، عباس أبو الحسن، عبد العزيز مخيون، محيي إسماعيل، سارة عبد الرحمن.

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