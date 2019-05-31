نانسي عجرم تستعد لحفلها بخيمة "ليالي الميرلاند"

تستعد النجمة اللبنانية نانسي عجرم، لإحياء سهرة رمضانية ضخمة، داخل خيمة "ليالي الميريلاند" بمصر الجديدة. حضرت نانسي بصحبة مدير أعمالها جيجي لامارا، وكان في استقبالهما الـ"dj" العالمي ياسر الحريري منظم "ليالي الميرلاند". ومن المقرر أن يشهد حفل نانسي عجرم الليلة، العديد من المفاجآت بحضور المشاهير من نجوم الفن والرياضة والإعلام. قد يهمك أيضا:نانسي عجرم تبوح بأسرارها وتكشف كواليس حياتها الزوجية أبرز اطلالات نانسي عجرم المميّزة بمناسبة عيد ميلادها

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