شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سحور الحميدى على شرف فنان العرب محمد عبده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حل فنان العرب محمد عبده ضيفا، على مائدة سحور الشاعر محمد الحميدى فى خيمته بحى الخالدية بجدة وسط حضور نخبة المجتمع الثقافى والفنى والاجتماعى والإعلامى والذين تواجدوا مبكراً واستمتعوا بفقرات الأمسية، التى اشتملت على قصائد ترحيبية ومجسات حجازية قدمها الفنان فيصل لبان والمنشد الأباتشي، وذلك للعام الثالث والعشرين على التوالى.

واشتملت أمسية السحور على تكريم عدد من الشخصيات البارزة التى قدمت خدمات مجتمعية وإعلامية عبر مسيرتها، حيث قدم الشاعر الحميدى الدروع التذكارية التى سلمها فنان العرب لكل من: المحرر الفنى السابق بعكاظ الاستاذ على فقندش، الاستاذ رشاد سمر الدين، مستشار الإعلام الصحى الصيدلى صبحى الحداد، الأديب محمد عباس الأنصارى.

وقدم سمر الدين هدية لفنان العرب عبارة عن المصحف الشريف وكذلك قدم صاحب المهندس مصطفى باجنيد هديتين من اعمال الفنانة ندى ايبو وهما لوحة تشكيلية وديوان شعر "تحانين الندى".. كما قدم الشاعر ضياء خوجة لوحة فنية لشاعر العرب، أعقبها تقديم لوحة كبيرة لمحمد عبده من اعمال رسامة الوطن.

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حضر الحفل عدد كبير من الشخصيات الفنية والأدبية يتقدمهم: الفنان عبد الله رشاد والروائى عبده خال والكاتب حمود ابو طالب والفنان طلال الحربى الذى مثل شخصيه اللواء فى العاصوف والشاعر طاهر حسين والمطربين حسن اسكندرانى وحسن الزهرانى وعندليب جدة حسن حمدان، إلى جانب بعض المسئولين فى الديوان الملكى وضيوف من خارج المملكة.







