شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهائه من تصوير الواد سيد الشحات.. أحمد فهمى يحتاج لعملية فى إصبع يده اليمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم أحمد فهمى من تصوير كافة مشاهده في مسلسل "الواد سيد الشحات"، وذلك داخل استوديو مصر، والذى يعرض فى شهر رمضان الكريم ويعرض على قناة ON E.

وجمعت فهمي المشاهد الأخيرة للعمل مع هنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن " توتا"، وعقب اعلان الفركش سادت حالة من الفرح الكبير بين كل فريق العمل الذين أكدوا أنهم بذلوا مجهودا كبيرا لينتهوا من تصوير المسلسل.

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وعلم"الخليج 365" أن احمد فهمى استمر في تصوير مشاهده في المسلسل وهو يعانى من خلع في إصبع يده اليمنى وقطع في الوتر، ويحتاج لاجراء عمليه خلال الفترة المقبلة إلا أنه تحامل على نفسه من أجل انتهاء التصوير.

مسلسل "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على خلال الحلقات.