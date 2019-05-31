شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. داليا مصطفى تنتهى من تصوير "قمر هادى" مع هانى سلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة داليا مصطفى من تصوير مشاهدها فى مسلسل "قمر هادى" للنجم هانى سلامة واحتفلت داليا بإنتهاء التصوير مع أبطال المسلسل، حيث التقطت عدة صور ظهر فيها بطل المسلسل هانى سلامة ويسرا اللوزى وهادى الجيار وأخرون من النجوم، وينتظر جمهور هانى سلامة عرض الحلقة الـ 26 من المسلسل مساء اليوم، المذاع على قناة ON E خلال أيام شهر رمضان.





وتدور أحداث المسلسل حول شخصية "هادى أبو المكارم" الذى يجد نفسه فاقدا للذاكرة بعد تعرضه لحادث ما، ومع مرور الوقت يتذكر بعض الأشياء، لكن الغريب أن شخصيته كانت تتغير عندما يظهر القمر فى السماء، حتى أن ابنته تخاف من معاملته، كما يبدو أنه يشرب المخدرات والخمر بصورة كبيرة جدًا، فهل للقمر علاقة بشخصيته أم الخمر والمخدرات أم شىء آخر.



يذكر أن مسلسل "قمر هادى" من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة هانى سلامة وداليا مصطفى، ويسرا اللوزى، ومحسن محيى الدين، ونورهان ومريم حسن، وهادى الجيار وحمزة العيلى ومؤمن نور وهاجر عفيفى ومحمد علاء وعزوز عادل وهايدى رفعت، وكريم سرور وياسمين ورحاب عرفة.







