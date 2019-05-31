شكرا لقرائتكم خبر عن "البرنسيسة بيسة" يدخل فى قائمة البحث على جوجل لليوم الثانى على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسلسل "البرنسيسة بيسة" للنجمة مى عز الدين قائمة مؤشرات البحث على جوجل لليوم الثانى على التوالى بعد عرض الحلقتين 24 و 25، بعدما شهدت الأحداث تطورات بزواج "بيسة" من "كاظم" – أمير المصرى رغم الفروق الاجتماعية والبيئة التى يعيش فيها الاثنان.





وشهدت الأحداث فى الحلقتين الماضيين اضطرار كاظم للزواج من بيسة بناء على رغبة والدته "شويكار" – بوسى- خوفا من ضياع المدرسة منهم، خاصة وأن بيسة أصبحت شريكتهم فى المدرسة وبدأت فى افساد النظام فيها، ومن المتوقع ان تزداد الأحداث اثارة فى الحلقات المقبلة بعدما قرر كاظم مضايقة بيسة حتى تطلب الطلاق منه.

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يذكر أن مسلسل البرنسيسة بيسة" يعرض الساعة 9 مساء على قناة الحياة، وهو تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.







