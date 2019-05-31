شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس: شريف عرفة ساعدنى على إتقان شخصيتى في "الممر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر النجم أحمد فلوكس عرض فيلمه الجديد "الممر" والمقرر عرضه فى موسم عيد الفطر القادم، والذى يقدم من خلاله شخصية مختلفة، حيث ظهر من كواليس العمل وهو يرتدى ملابس الصاعقة من القوات المسلحة، وعلق على الصورة قائلا:"محمود.. رجل المهام الصعبة".

وأكد فلوكس فى تصريح له، أن العمل تدور أحداثه حول أيام حرب الاستنزاف وهذا الوقت لم يحضره، وأنه لم يعش الظروف التى عاشها مع الشخصية، مما جعله يتبع تعليمات المخرج الكبير شريف عرفة، الذي ساعده كثيراً بجانب مذاكرة الشخصية المكتوبة بشكل رائع، والمخزون الثقافي الذي يملكه كل هذا ساعده فى العمل، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن يكون العمل من أهم الأعمال التي تناقش ظروف الحرب، ويفتخر به أحفاده وأبنائه فى المستقبل.

Advertisements

ويتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى (نور)، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

"الممر" من ﺇﺧﺮاﺝ: شريف عرفة، وﺗﺄﻟﻴﻒ شريف عرفة وأمير طعيمة وبطولة كل من أحمد عز، وهند صبري، و أحمد رزق، وأسماء أبو اليزيد، وإياد نصار، وشريف منير وأحمد صلاح حسنى ومحمد الشرنوبى.