شكرا لقرائتكم خبر عن آخرة النحت فضيحة.. الصحافة العالمية تبرز سرقة "ولد الغلابة" من Breaking Bad والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهرة كبيرة وواسعة يتمتع بها مسلسل الدراما والجريمة Breaking Bad، فمنذ طرح أولى حلقاته فى 20 يونيو عام 2008، وأصبح العمل الدرامى الشهير يحظى بمتابعة بملايين المشاهدين والمتابعين على مدار الثمانى مواسم التى طٌرح فيها حتى عام 2013.

لا شك أن أى عمل درامى شهير وناجح يتعرض للعديد من محاولات الاستنساخ، وربما السرقة المباشرة، وهو ما حدث بالفعل مع مسلسلBreaking Bad حيث يلجأ البعض إلى هذه الحيلة لجلب شهرة إضافية ونسبة أكبر من المشاهدة لأعمالهم، وهو ما لم يلفت نظر القائمين على المسلسل لتقارب جودة الإنتاج فى بعض الاحيان والنمط فى أحيان أخرى، حتى تم عرض المسلسل المصرى "ولد الغلابة" للفنان أحمد السقا، الذى وصفته الصحف الأجنبية بأنه النسخة الأكثر رداءة من المسلسل الشهير صاحب الشعبية الهائلة.



والتر وايت واحمد السقا

وأبرزت صحيفة hollywoodreporter الانتقادات اللاذعة التى وجهها المشاهدون المصريين عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة لمسلسل "ولد الغلابة" الذى وصفته بأنه عمل درامى رديء للغاية ولا يرقى للمنافسة مع مسلسل Breaking Bad.

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ووثقت الصحيفة الأمريكية فى تقريرها واقعة الاستنساخ التى كان بطلها الممثل المصرى "أحمد السقا" الذى جسد شخصية "ولد الغلابة" وبين الممثل العالمي برايان كرانستون صاحب شخصية "والتر وايت" فى مسلسل Breaking Bad.

وعرضت الصحيفة صوراً لبعض المشاهد التى ظهر فيها والتر وايت فى المسلسل وامامه طاولة كبيرة عليها كمية أموال هائلة، وهو ما استنسخه بالضبط "السقا" فى مسلسله "ولد الغلابة" مع الممثلة "مى عمر" ووضع نفس كمية الاموال التى قام باكتسابها من عمله فى تصنيع المخدرات وهو عمل " وايت" فى المسلسل ايضاً.



استنساخ المشهد

كما عرضت الصحيفة صورة للشكل الذى يظهر به "السقا" فى جميع مشاهده والنضارة التى يرتديها وهو بالتحديد الشكل الذى كان يظهر به "والتر وايت" فى مسلسله الشهير بنفس شكل النضارة، بالإضافة الى اللازق الذى يضعه "السقا" أسفل النضارة نتيجة تعرضه للضرب وهو بالتحديد ما ظهر به "وايت" فى الكثير من مشاهده فى المسلسل.



تقرير الصحيفة الاجنبية

ووثقت الصحيفة فى تقريرها العديد من منشورات المصريين عبر منصات السوشيال ميديا التى سخرت من التشابه الكبير بين المسلسل المصرى الذى يعرض حالياً فى السباق الرمضانى وبين المسلسل العالمى الذى نجح فى حصد تقييم 9.5 عبر موقع IMDB الشهير.