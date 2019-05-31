شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى من فتى أحلام البنات فى "حكايتى" لـ ضابط جيش بـ"الممر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الفنان أحمد صلاح حسنى نجاح جماهيرياً كبيرا من خلال شخصية "على" في مسلسل "حكايتي"، وأصبح الشاب الذى تحلم به كل فتاة، خاصة بعد قصة الحب التى جمعته ببطل العمل ياسمين صبرى، وتلقى بالفعل ردود أفعال كبيرة عن دوره، وهو ماظهر على وسائل السوشيال ميديا المختلفة.

ويبدو أن هذا النجاح سينتقل إلى السينما حيث يشارك في فيلم "الممر" للنجم أحمد عز الذي من المقرر عرضه فى موسم عيد الفطر، ويظهر فى شخصية ضابط جيش حازم وصارم عكس ما ظهر فى دراما رمضان تماماً.

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احمد صلاح حسنى

فيلم "الممر" بطولة أحمد عز وإياد نصار، من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.





اما مسلسل "حكايتى" يعرض على قناة cbc الساعة 9 مساء، وبعدها تعرض على قناتى ON E وDMC فى نفس التوقيت الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، وهو بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، عمرو صحصاح، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.