شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فركش تصوير مسلسل "زلزال" لـ محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتهى النجم محمد رمضان وأبطال مسلسل "زلزال" من التصوير مساء اليوم الجمعة، حيث يواصل فريق العمل التصوير فى ديكور سوق الجملة بمدينة السادس من أكتوبر، وتجمع المشاهد بينه وبين ماجد المصرى وباقى فريق العمل.

ويحقق العمل نجاحا جماهيريا منذ عرض المسلسل خلال أيام شهر رمضان، وتتصدر الحلقات التريند مع تطور الحلقات، والصراعات الدائمة بين "زلزال" محمد رمضان و"خليل كتخة" ماجد المصرى بسبب أرض والده الذى أخذها الأخير منه.

يذكر أن مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم وعدد آخر من الفنانين.