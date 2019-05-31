شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مشاهدة زلزال الحلقة 26 على dmc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يستمر عرض مسلسل "زلزال" للنجم محمد رمضان على قناة DMC، يوميًا خلال شهر رمضان، ويعرض اليوم الجمعة الحلقة الـ 26 من المسلسل، ومن المتوقع أن يقع "خليل كتخة - ماجد المصرى" فى فخ "عبد الحليم" محمود حجازى زوج ابنته "أمل"، هنادى مهنا"، للنصب عليه عن طريق سميرة مقرون "ساندى"، ويبدأ زلزال" محمد رمضان فى فتح المحل الذي حصل عليه فى المزاد داخل سوق الجملة.

مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى، محمد سليمان، تامر ضيائى مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم وعدد آخر من الفنانين من إنتاج شركة سينرجى.

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