شكرا لقرائتكم خبر عن موعد الحلقة 26 من مسلسل حكايتى على cbc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر متابعو مسلسل "حكايتى" للنجمة ياسمين صبرى، عرض الحلقة الـ 26 والمواجهة الأولى بين العائلتين عائلة "داليدا وعلى" داخل مقابر الخان، وحدوث تطورات كثيرة بعد وفاة والد داليدا - ياسمين صبرى ويجسده جمال عبد الناصر وتلتقى لأول مرة بعمها سعد وسليمان بعد هروبها من الخان.

يعرض حكايتى على قناة cbc الساعة 9 مساء، وبعدها تعرض على قناتى ON E وDMC فى نفس التوقيت الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، وهو بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.