شاروخان يحتفل بالذكرى السادسة لميلاد ابنه أبرام

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 31 مايو 2019 05:38 مساءً - أقام نجم بوليوود شاروخان Shahrukh Khan وزوجته جوري خان Gauri Khan حفل استقبال لمناسبة الذكرى السادسة لميلاد ابنهما الأصغر أبرام، والتي تصادف يوم 27 أيار/مايو.



ويظهر شاروخان وجوري في حفل الميلاد برفقة ابنهما الأصغر وأولادهما سوهانا وأريان اللذين أخذا إجازة الدراسة للاحتفال برفقة أخيهما الأصغر، إلى جانب بعض الأصدقاء ، وقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي ببعض الصور من حفل الميلاد.

كعكة العيد

وظهر في الصور قالب الحلوى أو كعكة العيد على شكل رسوم متحركة ضخمة، مع الزينة التي ملأت المكان والبالونات الملونة.



ومن المعروف أنّ النجم شاروخان يقضي أغلب أوقاته برفقة عائلته الصغيرة، بخاصة ابنه أبرام النسخة المصغرة عن والده.



وقد نشر شاروخان الشهر الماضي نيسان/أبريل صورة على حسابه الخاص في انستقرام مع ابنه أبرام، معلقًا عليها بالقول: "أنت لا تفهم شخصيّتك حقًّا ، إلا إذا كان لديك ميني مي الذي يتصرف بالطريقة نفسها ."

شاروخان يحتفل بذكرى ميلاد ابنه



مهنيًّا، شوهد شاروخان آخر مرة في فيلم "Zero" للمخرج أناند راي وبطولة انوشكا شارما Anushka Sharma وكاترينا كيف Katrina Kaif .



ولم يوقّع شاروخان أيّ فيلم جديد حتى الآن، ومع ذلك، فإنّ شائعات عن قيامه بدور أميتاب باتشان Amitabh Bachchan في فيلم " Satte Pe Satta " الجديد، قد بدأت تنتشر في العديد من تقارير المواقع الفنية.