النجمة التركية جانسو ديري تستعد للأجازة الصيفية في المستشفى.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

التقطت عدسات الباباراتزي الفنانة التركية جانسو ديري خلال خروجها من إحدى المستشفيات الخاصة في منطقة أتيلار.

الفنانة التركية ظهرت بـ«لوك» بسيط، في الوقت الذي بدت فيه بوجه أكثر اشراقاً بالرغم من تخليها تماماً عن الماكياج.

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الصحفيون سألوا جانسو عن سبب زيارتها للمستشفى فأجابت: «خضعت لجلسة عناية بالبشرة قبل ذهابي لعطلة الصيف».

يُذكر أن جانسو ديري حققت نجاحاً كبيراً بعد بطولتها لمسلسل «أمي»، كما عُرض لها خلال موسم2018 ، مسلسل «الشخصية»، في الوقت الذي تستعد فيه لمسلسل جديد خلال الموسم الدرامي المقبل، ومن المنتظر عرضه عبر شاشة TV8 .

جانسو بدأت حياتها كعارضة أزياء وذلك بعد فوزها بلقب وصيفة ملكة جمال تركيا عام 2000، ثم انتقلت للتليفزيون كمقدمة برامج، وكانت بداياتها كممثلة، من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل «قصر في المدينة» عام 2004، إلا أنها حققت شهرة كبيرة بعد مشاركتها النجم التركي كينان أميرزالي في بطولة مسلسل «إيزيل» عام 2009.