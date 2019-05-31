روجينا تؤدي العمرة مع زوجها وابنتيها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

سافرت الفنانة المصرية روجينا إلى الأراضي العربية المقدسة لأداء مناسك عمرة شهر رمضان الكريم.

روجينا شاركت جمهورها في صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهر معها زوجها نقيب الممثلين الفنان اشرف زكي، وابنتيها مايا ومريم.

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الفنانة المصرية علقت على الصورة وكتبت: «الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه»، وظهرت في الصورة بالعباءة البيضاء والحجاب هي وابنتيها، وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من جمهورها الذي أمطرها بالتعليقات التي تغزلت في شكلها بالحجاب وجمال ابنتيها.

عدد كبير من الفنانين من أصدقاء روجينا تمنوا لها عمرة مقبولة ومنهم مجدي كامل، سوزان نجم الدين، فيفي عبده، نشوى مصطفى.

روجينا تغيبت عن السباق الرمضاني لهذا العام على غير العادة، ولم تشارك إلا كضيفة شرف في مسلسل «بدل الحدوتة 3»، والذي قدمته الفنانة دنيا سمير غانم.

الفنانة المصرية كانت متواجدة في الموسم الرمضاني الفائت من خلال مسلسل «كلبش 2»، مع الفنان أمير كرارة، والذي حقق نجاحا كبيرا، كما شاركت في مسلسل «ضد مجهول»، مع الفنانة غادة عبدالرازق.