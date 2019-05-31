أحمد عز ونجوم فيلم «الممر» يعقدون مؤتمرا صحفيًا للحديث عن الكواليس والتفاصيل.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أقيم مؤتمر صحفي لفيلم “الممر”، والذي من المقرر عرضه في موسم أفلام عيد الفطر القادم 2019.

المؤتمر شهد حضور عدد كبير من أبطال العمل، ومنهم الفنان أحمد عز، وأحمد رزق، وإياد نصار، وشريف منير، ومحمد الشرنوبي، وهند صبري.

كما حضر أحمد صلاح حسني، وأمير صلاح الدين، وأحمد فلوكس، والمنتج هشام عبد الخالق والمخرج شريف عرفة، والمؤلف أمير طعيمة، وغيرهم.

Advertisements

وعبر الفنان أحمد عز، خلال المؤتمر، عن سعادته بالمشاركة في فيلم يحكي بطولات الجيش المصري، مؤكدا أن ميزانية فيلم “الممر” تكفي لإنتاج 3 أعمال سينمائية.

وقال المنتج هشام عبد الخالق، منتج الفيلم، أن التكلفة الإنتاجية للفيلم ليست في أجور الأبطال، بل على العكس جميعهم كانوا متعاونين لأنهم أحبوا العمل والمشاركة فيه، لكن التكلفة في تصوير المشاهد الخاصة بالمعارك والمعدات.

وفيلم “الممر” من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.