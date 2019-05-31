الممثلة ريخا تُفشي اسراراً عن علاقتها بنجم بوليود أميتاب باتشان

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

لا تزال النجمة الهندية ريخا، التي اشتهرت في التمثيل مع العديد من الفنانين المشاهير منهم أميتاب باتشان، تنبض حيوية ورشاقة رغم تقدمها الكبير في السن، فهي لا تفوت حدث فني أو اجتماعي إلا وتكون في مقدمة الصفوف، رغم ابتعادها مؤقتاً عن الشاشة.

كان للفنانة الجميلة علاقة غرامية مشهورة مع النجم أميتاب باتشان منذ بداية ظهورهما في السبعينيات من القرن الماضي، رغم أن نجمي بوليوود ريخا Rekha و أميتاب باتشان Amitabh Bachchan اللذان عاشا لم يعترفا بذلك أبدًا.

من ناحية أخرى ، كانت ممثلة Umrao Jaan صريحة للغاية حول العلاقة بينهما، في مقابلة أجرتها في عام 2004 ، اعترفت ريخا علانية بأنها تكن مشاعر خاصة لأميتاب.

وقالت: “لم أتمكن من مصادفة رجل أو امرأة أو طفل واحد لا يسعني إلا الوقوع في حب أميتاب بشكل كامل وعاطفي ويائس ويائس وميئوس”.

وأوضحت ريخا: “أريد أن أتشرف بكوني مرتبطة بهذا الشخص ، فما الذي يمنعني؟ لست هنا لخراب منزله. أنا هنا لأكون أحد البشر الأقل قدرة على الحصول على نفحة بالقرب منه، ليشعر بالسعادة “.

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وتحدث الصحفي سيمي الذي أجرى المقابلة فيما يتعلق بمقابلته مع ريخا بحسب صحيفة “إنديان إكسبريس”: أجابت ريخا عن الكثير من الأسئلة حول علاقتها بأميتاب. وكشفت سيمي: “كان من السهل أن تتحدث عن أميتاب”.

وتابع: “سألني كثير من الناس كيف دفعتها إلى الحديث عن حب حياتها، ولكن الحقيقة هي أنني لا أعرف كيف فعلت ذلك، ولكني تجاذبت أطراف الحديث معها بشكل جيد كأصدقاء”.

وأوضح سيمي أيضًا لماذا لم يعمل أميتاب وريخا مع بعضهما البعض بعد فيلم Silsila، واختتم قائلا “بعد كل هذا الجدل ، لا أعتقد أنه كان من السهل حدوث ذلك، إنه رجل متزوج ولديه أطفال وأحفاد”.

لعبت ريخا وأميتاب دور البطولة في العديد من الأفلام مثل دو أنجانا Do Anjaane ، والسيد ناتورلال ،لم يعمل الاثنان مع بعضهما البعض منذ Silsila عام 1981.