انت الان تتابع تفاصيل خبر للغوص بعالم السحر.. مؤلفة "هاري بوتر" ستطلق كتباً جديدة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 31 مايو 2019 04:49 مساءً - ستطلق الكاتبة الشهيرة " جي كي رولينغ" مؤلفة سلسلة روايات هاري بوتر، أربعة كتب جديدة من السلسلة الشهيرة في نسخة إلكترونية، متيحة الفرصة للقراء "للغوص بشكل أعمق في التاريخ الثري للسحر".

وسينشر موقع بوترمور التابع للمؤلفة الكتب الأربعة، وهي ليست أعمالاً سردية، ولكنها مخصصة لكل تفاصيل "عالم السحر".

كما يتناول كل كتاب مجموعة من الدروس التي يتم تدريسها في مدرسة "هوغوارتس" لفنون السحر.

وجاء في بيان منشور بموقع المؤلفة "استعدوا للغوص في التاريخ الحافل للسحر".

وأضافت: "لاستعراض أصول السحر عبر التاريخ والفنون الشعبية، ستتضمن الكتب الإلكترونية ملاحظات وصفحات من مخطوطات ورسوماً جذابة شوهدت سابقاً في معرض (هاري بوتر: تاريخ السحر)".

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ويستعرض أول كتابين، واللذان سينشران في 27 يونيو، "الدفاع في مواجهة فنون الظلام" و"الجرعات السحرية وطب الأعشاب".

أما الكتابان الثالث والرابع، اللذان سوف ينشران لاحقاً، فسوف يستعرضان "العرافة وعلم الفلك" و"رعاية المخلوقات السحرية".

وسوف تكون الكتب متاحة على نحو مبدئي بأربع لغات؛ هي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية.

واستلهمت المؤلفة الفكرة من معرض أقامته المكتبة البريطانية عن هاري بوتر.

وستحمل السلسلة عنوان "هاري بوتر: رحلة عبر..."، وهو مستوحى من كتاب صوتي بعنوان "هاري بوتر: تاريخ السحر"، وهو نفس عنوان المعرض الذي أقامته المكتبة البريطانية في عام 2017.