خاص – فريق عمل مسلسل “الباشا” ينجو بأعجوبة من حادث مروّع

تعرّض فريق عمل مسلسل “الباشا” لحادث سير مروّع اثناء توجهه الى أحد المناطق في محافظة الشمال.

وعلمنا ان حادث الاصطدام الكبير وقع بين سيارة وشاحنة، كما تعرضت فتاتين لاصابة طفيفة تم نقلهما الى مستشفى مارتين في جبيل لتلقي العلاج اللازم.

من أسرة موقع “الخليج 365” حمدالله على السلامة لكل فريق عمل “الباشا”.

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نذكر ان تصوير الجزء الثاني من المسلسل مستمر، كتابة رازي وردة، اخراج جورج روكز ويضم نخبة من الفنانين من لبنان وسوريا، نذكر منهم: رشيد عساف، نيكولا معوض، جيهان خماس، انور نور، رانيا عيسى، طوني نصير، باميلا نون، منال طحان، عبدو حكيم، جهاد ياسين، حسن حمدان، سهى قيقانو، جورج دياب، جويل فرن، يمنى شرّي، ايلي شلهوب وجمانه شمعون.