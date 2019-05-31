يمنى شرّي تفجّر مفاجأة في “الباشا”

في الحلقة 57 من الجزء الثاني من مسلسل “الباشا”، أطلت الاعلامية يمنى شرّي في العمل الذي يحقق نجاحاً كبيراً ونسبة مشاهدة عالية، حيث تلعب شخصية “أسيل” الارملة التركية التي تعرضت للنصب والسرقة من قبل “امين” ابن الباشا الذي يلعب شخصيته النجم نيكولا معوض الذي كان محاميها قبل ان يرتبط بها ويحتال عليها ويسرق مالها.

أتت “شرّي” من اسطنبول حيث ظهرت في قرية “أمين” طالبة النجدة من القوى الأمنية بهدف استرجاع مالها الذي سرقه زوجها “امين” الذي لا زال مستمراً بكذبه وحقده وكرهه لكل المحيطين به فهو نسخة طبق الأصل عن والده الباشا اسماعيل الذي يلعب دوره النجم رشيد عساف والذي اعتقد البعض انه قُتل وغرق في النهر قبل ان يعود اليوم الى قريته معافى.

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وفاجات اسيل امين وزوجته في بيتهما وقررت الاقامة معهما بهدف استرجاع مالها.ويمنى التركية امراة قوية ولا شك في ان اختيار يمنى لهذا الدور كان مناسباً جداً وتجتهد يمنى لتلعب هذا الدور الجديد .

نذكر ان فريق عمل مسلسل “الباشا” كان قد لبّى دعوة رئيسة كتلة المستقبل النيابية النائبة بهية الحريري للمشاركة في فاعليات “صيدا مدينة رمضانية” حيث جالوا في الوسط التجاري واحياء مدينة صيدا القديمة وذلك ضمن اجواء رمضانيّة مميزة تشهدها المدينة القديمة منذ مطلع الشهر الفضيل وتناولوا السحور في أحد المطاعم ضمن أجواء رمضانيّة مميزة مليئة بالألفة والمحبة.

ويستمر تصوير الجزء الثاني من المسلسل الذي انضم إليه وجوه جديدة منها جويل الفرن ويمنى شري وهو من كتابة رازي وردة، اخراج جورج روكز ويضم نخبة من الفنانين من لبنان وسوريا، نذكر منهم: رشيد عساف، نيكولا معوض، جيهان خماس، انور نور، رانيا عيسى، طوني نصير، باميلا نون، منال طحان، عبدو حكيم، جهاد ياسين، حسن حمدان، سهى قيقانو، جورج دياب، ايلي شلهوب وجمانه شمعون.