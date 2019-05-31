المُعلّقون لـ عقيل الرئيسي: "خِف علينا يا توم كروز".. ما السبب؟!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكّد الممثل الكويتي عقيل الرئيسي، أن الكثير من الفنانات قُمن بحذفه من "إنستغرام" لرفضهن زواجه من مواطنته الفنانة فرح الهادي.

وانتقد الرئيسي في أحد البرامج الإعلامية، تدخّل هؤلاء الفنانات في أموره الشخصية قائلًا: "هذا خط أحمر بالنسبة لي وفعليًا حذفت أشخاص فعلوا هذا الأمر".

وأبدى الفنان الكويتي استغرابه من هؤلاء الذين يفعلون هذه الأمور معه، ثم يقابلونه ويسلمون عليه هو وزوجته كأن شيئًا لم يحدث.

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وحظي تصريح عقيل بتفاعل واسع بين المتابعين الذين سخروا من محاولة استعراضه، فقالت إحدى المعلقات: "غصب يسون اكشن خف علينا يا جورج كلوني".

وأضافت أخرى: "خف علينا يا توم كروز"، وتابع ثالث: "عايش الدور ومصدق نفسه".

يُذكر أن النجمين عقيل الرئيسي وفرح الهادي، قد تزوجا العام الماضي بعد قصة حب جمعتهما وشاركا في مجموعة من الأعمال الفنية، وظهرا سويًا في عدد من اللقاءات التلفزيونية.