ريم أرحمة تبكي على الهواء.. وتعترفُ: أنا فشلتُ في صداقاتي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بكتْ الفنّانة البحرينيّة، ريم أرحمة، على الهواء، أثناء استضافتها في أحد البرامج التلفزيونيّة، بسبب تعرّضها للغدر، من قبل الكثيرين من أصدقائها، موضّحة، أنّها فشلتْ في تكوين صداقات جيّدة.

وأضافتْ: "الفشل يعلمك شلون تعيشين.. وأنا اعترف إني فشلت في صداقاتي. ساعات الواحد لما ينجرح يتعلم.. كتير فشلت في صداقاتي كتير أنا إنسانة فاشلة لأني لا كنت بحكم بقلب ولا عقل ولا ضمير.. الحين لا صرت أشوف من زاوية أبعد وأعرف اختار ولما أشوف إنه الصديق مو زين أبعد.. أنا كنت فاشلة في تقييم الصديق".

وتحدّثتْ ريم، عن الخلاف الذي وقع بينها، وبين الفنانة شجون، قائلة: "أنا وشجون صغرنا عقولنا وهذا هو سبب الخلاف الذي حدث بيننا.. ورغم ذلك مازلت بحب شجون أنا مو نوع إذا اختلفت مع شخص اذم فيه.. هي كانت في فترة محتاجة اكون متواجدة معاها باستمرار وخلصت الفترة.. واحنا لسه متقابلين من فترة".

ووجّهتْ رسالة إلى شجون، معلّقة: "الله يوفقك في حياتك.. الحمد الله تخطيتي أمور وايد..أنا فخورة بالي وصلتي له والنجاح مهم وانت إنسانة ناجحة وان شا الله توصلي لاكتر من كده".

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سبق وأنْ كشفتْ الفنّانة البحرينيّة، ريم أرحمة، عن المهن التي عملتْ فيها قبل دخولها عالم التّمثيل، مشيرة، إلى أنّ أوّل عمل لها، هو قيامها ببيع كروت "يانصيب" في المولات، موضّحة، أنّها كانت تعمل في الإجازات الصّيفيّة لتحصيل المال. إضافة إلى أنّها كانت تريد اكتساب خبرة حياتيّة، من خلال الاحتكاك بالعالم الخارجيّ.