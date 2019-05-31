"حدوتة مرة": غادة عبد الرازق تفقد ثروتها وتدخل السجن

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



""الخليج 365"" من بيروت: شهدت الحلقة السابقة من مسلسل "حدوتة مرة" الذي تقوم ببطولته الفنانة غادة عبد الرازق تطورات سريعة بعدما فقدت مروة سلطان التي تقوم بدورها غادة كل ما تملكه وزُجّ بها في السجن. حيث نجح زوجها طارق التميمي الذي يقوم بدوره مجدي كامل بخداعها وحصل منها على توكيلٍ رسمي عام مدعياً أنه سيقوم بنقل ملكية شركته إليها. فكان أن استولى على كافة أموالها قبل أن يبلّغ الشرطة عنها لقيامها بتزوير اسمها لمدة 20 سنة من مرة السيد غراب إلى مروى سلطان، واتفاقها مع مساعده على تدمير شركته.

والملفت أنها لم تتوقع تصرفات زوجها والمكيدة التي أوقعها بها بعد أن عرف جزءاً من ماضيها. فيما يبقى السؤال الأكبر كيف سيتصرف أبناؤها الثلاثة الذين أنجبتهم وقامت ببيعهم، وبينهم الابنة التي تبناها زوجها الذي أوقع بها. خاصةً أنها تتابع حياة البنتين والولد مع عائلاتهم عن قرب من فترةٍ طويلة.

Advertisements

الجدير ذكره أنه بعد إلقاء القبض على غادة في أحداث العمل والتحقيق معها، أنكرت تزوير الأوراق وتهمة التآمر على زوجها وشركته. علماً أنه طلّقها بالتزامن مع إلقاء القبض عليها في منزله وشرح لها ما عرفه من معلومات سواء عن طريق المهندس كريم الذي يقوم بدوره محمد مهران أو عن طريق والديه الذين كانوا يعرفون مرة في مرحلة حياتها بالإسكندرية قبل القدوم إلى القاهرة.



هذا وسبق هذه التطورات، أنها كانت تخطط للسفر إلى لبنان فور الحصول على الأموال من غريم زوجها، عبر إفشال صفقة مشروع الدولة الجديد الذي كان ينفذه من خلال شركته العقارية. فيما تشير التوقعات بأن الحلقات المقبلة ستشهد ضغوطاً على طليقها، عبر إعلامه بأنها والدة الطفلة التي اشتراها هو وزوجته السابقة.