أروى جودة تنجو من الإنجراف في الشلال

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""الخليج 365"" من القاهرة: أذاعت قناة سكاي نيوز عربية تقريراً من كواليس تصوير مسلسل "صانع الأحلام" الذي تشارك فيه الفنانة أروى جودة مع النجم السوري مكسيم خليل الذي تعرضت معه لانجراف في تيار شلال المياه خلال تصوير كواليس العمل.

ونجح فريق المسلسل بإنقاذ الممثلين من الانجراف في المياه المتدفقة حسبما ظهر في الفيديو. حيث تم جذبهما لليابسة من خلال حبال استُخدِمَت لمساعدتهما في التغلّب على سرعة تدفق المياه وجذبها لهما. وهو ما نجحا فيه بالفعل، دون إصابة أحدهما بالأذى.



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