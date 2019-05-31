شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال يودع بلاتوهات تصوير "لمس أكتاف" بهذه الصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودع النجم ياسر جلال أمس الخميس بلاتوهات تصوير مسلسل "لمس أكتاف" بعد الانتهاء من تصوير آخر مشاهده فى منطقة الأزهرـ والتقط جلال صورا مع فريق عمل المسلسل ومنهم فتحى عبد الوهاب، وأحمد كمال، وأحمد محارب، وزيزو، وأحمد سامى.

ويواصل المخرج حسين المنباوى مونتاج الحلقات الأخيرة لتسليمها للجهة المنتجة لعرضها، والذى يذاع حصريًا على فنوات الـ cbc حصريًا فى تمام الساعة الحادية عشرة مساء.

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مسلسل "لمس أكتاف" للنجم ياسر جلال حقق نجاحًا كبيرًا للغاية منذ بداية عرض حلقته الأولى، ويشارك فى بطولته النجوم فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، محمد عز، مجدى فكرى، سمر مرسى، كرم جابر، هبة عبد الغنى، كارولين خليل، خالد كمال، شريف الدسوقى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، هاجر الشرنوبى، أحمد كشك، عمرو صحصاح، ليلى حسين، عمر شرقى، عزوز عادل وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى.



